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Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar

Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar

Bir otele giriş yapan kimliği belirsiz iki şüpheli, otel çalışanının uyuyakalmasını fırsat bilerek resepsiyonda bulunan bir miktar para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.