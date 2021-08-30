Euro
9.8661
0.11%
Dolar
8.3531
0.12%
Altın
487.61
0%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.786
-0.05%
EXEN Coin
26.03
-1.21%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar

    Bir otele giriş yapan kimliği belirsiz iki şüpheli, otel çalışanının uyuyakalmasını fırsat bilerek resepsiyonda bulunan bir miktar para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 07:44
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 08:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar

    Kimliği belirsiz iki şüpheli, sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Taksim’de bulunan bir otele giriş yaptı.

    Otelin giriş katında bulunan masada uyuyakalan otel çalışanının boşluğunu fırsat bilen şüpheliler, resepsiyonda bulunan bir cep telefonunu çalarak kaçtı.

    GERİ DÖNÜP ÇEKMECEDEKİ PARAYI DA ALDILAR

    Cep telefonunu çaldıktan sonra otelden ayrılan iki şüpheli, dakikalar sonra tekrardan otele geldi.

    Şüphelilerden biri dışarıda gözetmenlik yaparken, diğeri resepsiyondaki çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı.

    İki hırsız, cep telefonu ve para ile ortadan kayboldu.

    Taksim'de otel görevlisi uyurken hırsızlık yaptılar VİDEO

    HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN KAMERADA

    Otele girerek soğukkanlılıkla hırsızlık yapan şüphelilerin o anları, otele ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çekmecedeki para ve masadaki cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden otel çalışanları, durumu polise bildirdi.

    Polis ekipleri otele ait güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Taksim de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar #1

    Taksim de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar #2

    Taksim de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar #3

    Taksim de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar #4

    Taksim de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir