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- Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar
Taksim'de hırsızların rahatlığı: Otelden telefon ve para çalıp, kaçtılar
- İHA
- 30.08.2021 - 07:44
- Güncelleme : 30.08.2021 - 08:00
Kimliği belirsiz iki şüpheli, sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Taksim’de bulunan bir otele giriş yaptı.
Otelin giriş katında bulunan masada uyuyakalan otel çalışanının boşluğunu fırsat bilen şüpheliler, resepsiyonda bulunan bir cep telefonunu çalarak kaçtı.
GERİ DÖNÜP ÇEKMECEDEKİ PARAYI DA ALDILAR
Cep telefonunu çaldıktan sonra otelden ayrılan iki şüpheli, dakikalar sonra tekrardan otele geldi.
Şüphelilerden biri dışarıda gözetmenlik yaparken, diğeri resepsiyondaki çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı.
İki hırsız, cep telefonu ve para ile ortadan kayboldu.
Taksim'de otel görevlisi uyurken hırsızlık yaptılar VİDEO
HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN KAMERADA
Otele girerek soğukkanlılıkla hırsızlık yapan şüphelilerin o anları, otele ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çekmecedeki para ve masadaki cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden otel çalışanları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri otele ait güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.