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    Taksim’de kadın tacizcisine dayak

    İki kadının yanına yaklaşarak sarkıntılık yapan ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.
    • 24.04.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:40
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    Taksim’de kadın tacizcisine dayak

    Hamza K., İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti.

    Dün saat 18.30 sıralarında kadınların yanına yaklaşan şahıs, onları sözle taciz etmeye başladı.

    Kadınların reddettiği adam, bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

    Kıskıvrak yakalandı

    Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi.

    Bunun üzerine şahıs kadınlarını iterek, kaçmaya başladı.

    Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

    Taksim’de kadın tacizcisine dayak ViDEO

    Dayak yedi

    Vatandaşlar tarafından darbedilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

    Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gözaltına alındı

    İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı.

    Şahıs hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Taksim’de kadın tacizcisine dayak #1

    Kadınlar şikayetçi olmadı

    Şahsın sözlü ifadesinde kadınlardan birinden hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre kadınların şikayetçi olmadığı tacizci, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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