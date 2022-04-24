Taksim’de kadın turiste kapkaç

Adım adım takip ettikleri turistin cep telefonunu çalıp ortadan kaybolan iki şüpheli, Beyoğlu polisinin çalışmasıyla yakayı ele verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

İstanbul Taksim'de yürüyen 20 yaşındaki Belarus uyruklu kadın, kendisini dakikalarca takip eden iki şahıs tarafından kapkaça uğradı.

Sokağın sakin olmasını fırsat bilen şahıslar kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Polis harekete geçti

Mağdur kadın şahısların peşine düştü ancak başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar kadını durdurarak olay hakkında bilgi alıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera görüntüleri incelendi

Ekipler, olayın yaşandığı çevredeki ve şahısların kaçtığı yöndeki güvenlik kameralarını tek tek toplayarak incelemeye aldı. İnceleme sonucunda şahısların Muhammed Şerif B. ve Yusuf K. olduğu tespit edildi.

Yakalanıp tutuklandılar

İHA'nın haberine göre şahısların gidebileceği adresleri kontrol eden polis, ikisini de yakaladı. Suçlarını itiraf eden şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.