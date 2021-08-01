Taksim Meydanı'nda kadınlar arasında 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Uzun süre yaşanan kavgayı kimse ayıramadı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı.

Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.

BİR TÜRLÜ BİRBİRLERİNİ BIRAKMADILAR

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi ancak kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.

Ayırmaya çalışanlara rağmen kavga devam etti.

Taksim Meydanı'nda görev yapan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.

Taksim’de kadınların kavgası ViDEO

ARKADAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi.

Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.