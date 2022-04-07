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Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler
Üç kişinin saldırısına uğrayan bir kişi, dakikalar boyunca tekme ve yumrukların hedefi oldu.
- DHA
- 07.04.2022 - 09:48
- Güncelleme : 07.04.2022 - 10:32
İstanbul Taksim Meydanı'nda dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Meydanda dolaşan üç kişi, bir şahsı aralarına alarak yerlerde tekmeledi.
Darbedip kayıplara karıştılar
Kendini savunmaya çalışan şahıs, tüm çabalarına rağmen dayak yemekten kurtulamadı. Şüpheliler dakikalar sonra olay yerinden kaçtı.
Yaşananlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.
Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler ViDEO"