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    Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler

    Üç kişinin saldırısına uğrayan bir kişi, dakikalar boyunca tekme ve yumrukların hedefi oldu.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:32
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    Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler

    İstanbul Taksim Meydanı'nda dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    Meydanda dolaşan üç kişi, bir şahsı aralarına alarak yerlerde tekmeledi.

    Darbedip kayıplara karıştılar

    Kendini savunmaya çalışan şahıs, tüm çabalarına rağmen dayak yemekten kurtulamadı. Şüpheliler dakikalar sonra olay yerinden kaçtı.

    Yaşananlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Taksim'de kavga: Aralarına alıp dövdüler ViDEO"

    Taksim de kavga: Aralarına alıp dövdüler #1

    Taksim de kavga: Aralarına alıp dövdüler #2


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