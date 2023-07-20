Taksim'de köpeğin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

İHA
Taksim'deki metroda panik anları yaşandı.
Bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi.
Ayakları merdivene sıkıştı
Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu.
Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.
Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.