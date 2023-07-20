Taksim'de köpeğin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı Sahibi ile metrodan inen köpek yürüyen merdivenlerde sıkıştı. Arka ayakları merdivene sıkışan köpek uzun süreli uğraş sonucu kurtarıldı.

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İHA

Taksim'deki metroda panik anları yaşandı.

Bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi.

Ayakları merdivene sıkıştı

Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu.

Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.