Taksim’de Kuveytli hırsız, Suriyeli askeri soydu

Otelde konaklayan Suriyeli askerin telefonu ve parasını çalan Kuveytli hırsız, polis ekipleri tarafından Taksim’de kıskıvrak yakalandı.

Kuveytli olduğu öğrenilen şüpheli, İstanbul Taksim’de bulunan bir otelde, Katar’da görev yaptığı öğrenilen Suriyeli askerin 2 telefonu, 600 euro ve 5 bin lirasını çaldı.

Suriyeli asker durumu fark edince polise haber verdi.

AYNI GÜN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şikayet üzerine hemen inceleme başlattı.

Hırsız aynı gün ekipler tarafından Taksim Meydanı’nda yakalandı.

TELEFONLAR BULUNDU

Polis ekipleri, Suriyeli askerin şikayetçi olduğu Kuveytli hırsızın üzerini aradı. Arama sonucu şüphelinin üzerinden yalnızca 2 telefon çıktı ancak paralara ulaşılamadı.

Kuveytli hırsız işlemleri yapıldıktan sonra polis tarafından mahkemeye çıkarılmak üzere Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.