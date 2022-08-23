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    Taksim'de lüks otelin balkonuna çamaşır asıldı

    6 katlı lüks otelin 5'inci katında konaklayan bir kişi, çamaşırlarını kuruması için balkonun korkuluklarına astı. O anlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
    • 23.08.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:48
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    Taksim'de lüks otelin balkonuna çamaşır asıldı

    İstanbul'un en işlek meydanı konumunda olan Taksim Meydanı, her uyruktan insanı ağrlıyor.

    Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler tarihi meydana rağbet gösteriyor.

    Öte yandan meydanda bulunan oteller de konaklamak isteyen turistler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

    Çamaşırlarını lük otelin balkonuna astı

    Bölgede bulunan 6 katlı lüks bir otelde konaklayan otel müşterisi, yoldan geçen vatandaşları hayrete düşürdü.

    5'inci katta konaklayan bir kişi, çamaşırlarını kuruması için odanın balkonuna astı.

    Taksim de lüks otelin balkonuna çamaşır asıldı #1

    Bir süre sonra toplandı

    O anlar meydanda bulunan vatandaşların da ilgisini çekti.

    İHA'nın aktarımına göre; korkuluklarda asılı duran çamaşırlar bir süre sonra toplandı. Görüntülerin sahibi ise henüz belirlenemedi.


    Taksim de lüks otelin balkonuna çamaşır asıldı #2

    Taksim de lüks otelin balkonuna çamaşır asıldı #3


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