Bölgedeki gece mekanına alınmayan şahıs, çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklanırken yaralı vatandaşın ise hayati tehlikesi sürüyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi gece mekanlarıyla ön plana çıkıyor.

Bölgenin en işlek semti olan Taksim'de geçtiğimiz ay bir mekana gelen K.M isimli bir vatandaş, arkadaşlarıyla oturarak sohbet etmeye başladı.

Sırtında çanta olan maskeli bir şahıs, hızlı adımlarla mekana geldi ve masada oturan K.M.'ye bıçakla saldırdı.

Defalarca bıçakladı

Defalarca bıçaklanan kişi neye uğradığını şaşırdı ve güçlükle ayağa kalkmaya çalıştı.

Çevredekiler olaya müdahale etmek isterken saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı.

Taksim’de mekana almayan kişiye kin tutan şahıs 1 ay sonra bıçakladı ViDE

Hayati tehlikesi bulunuyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

1 ay önce mekana alınmadığı ortaya çıktı

Ekipler, mekanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.



Çalışmalar neticesinde şahsın, yaklaşık 1 ay önce mekana alınmayıp çalışanlarla tartışma yaşayan J.J. olduğu tespit edildi.

Saldırgan tutuklandı

Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde olduğu öğrenilen zanlı kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; Beyoğlu’nda yaşanan bıçaklı dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahsın bıçak hızlı bir şekilde gelerek masada oturan adamı, defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.