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    Taksim’de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı

    Bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.
    • 04.07.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:10
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    Taksim’de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı

    Görüntüler, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’ndan…

    Bu kez dilenen bir Monaco vatandaşı…

    Kase koydu, para istedi

    Dilenci, akşam saat 18.00 sıralarında önüne koyduğu kase ile para istedi.

    Duygu sömürü yapan Monaco vatandaşı dilenci, gelen geçen herkesin dikkatini çekti.

    Zabıta yakaladı

    Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

    Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği’ne götürüldü.

    Taksim’de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı VİDEO

    “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim”

    İHA’nın haberine göre dilenci, sınır dışı edilecek.

    Bu arada dilencinin konuşmasında, “Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum.” dediği öğrenildi.

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