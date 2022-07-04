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Taksim’de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı

Taksim’de Monaco vatandaşı dilenci yakalandı

Bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.