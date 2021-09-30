Polis ekiplerinin denetimleri sırasında müşteri seçtiği için para cezası alan bir taksi şoförü, dakikalarca polisle tartıştı.

İstanbul’da, vatandaşların sarı taksilerden sıklıkla mağdur olması, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şehrin muhtelif kesimlerinde denetim yapan ekipler; kurallara uymayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik çalışmalar başlattı.

KONTROL NOKTALARI KURULDU

Hem kalabalık hem turistik bir bölge olan Beyoğlu ilçesi Taksim bölgesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme ekipleri kontrol noktaları kurdu.

Taksim’de müşteri seçme cezası yiyen taksi şoförü, polis ile tartıştı VİDEO



BELGE EVRAK KONTROLÜ YAPILDI

Tek tek durdurulan taksilerin, belge ve evrakları kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında bir taksi sürücüsünün müşteri seçtiği anlaşılınca, sürücüye 144 lira para cezası kesildi.

“BU YAPTIĞINIZ HAKSIZLIK”

Kesilen para cezasına isyan eden taksi sürücüsü ise arabaya binen müşterisini turist olduğunu bilmeden aldığını, müşteri seçmediğini söyleyerek polis memuru ile tartıştı.

Polis memuruna müşteri seçmediğini anlatmaya çalışan taksi şoförü, “Bu yaptığınız haksızlık.” diyerek isyan etti.

Cezanın tebliğ edilmesinin ardından aracına binen sürücü, kontrol noktasından uzaklaştı.