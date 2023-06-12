Taksim’de Rus turisti bıçaklayıp öldürdüler Yankesicilik yöntemiyle telefonunu çalmak istedikleri Rus genci, önce döven ardından da bıçakla öldüren 3 saldırgandan ikisi yakalandı. Polis, bıçağı çeken asıl katilin peşinde…

İHA

Alkollü olduğu iddia edilen Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk, dün saat 08.30 sıralarında Taksim’de yürüyordu…

O sırada turistin yanına gelen 3 şahıs, onunla sohbet etmeye çalıştı.

Telefonunu çalacaktı, turist fark etti

Şahıslardan biri, sohbet esnasında yankesicilik yöntemiyle turistin cep telefonunu çalmak istedi.

Durumu fark eden turist, şahıslarla tartışınca aralarında kavga çıktı.

Kavga esnasında şahısların üstüne yürüyen turist, biri tarafından kalbinin alt kısmından bıçaklandı.

Kurtarılamadı

Olayın ardından şahıslar kaçarken, turist ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan turist, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan turist, kurtarılamadı.

Kavga sonrası kamerada

Öte yandan dehşete düşüren kavganın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu arada cinayetle ilgili harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Katil aranıyor

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganlardan 2’si kısa sürede yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turisti bıçaklayan zanlının aranmasına ise devam ediliyor.