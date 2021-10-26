Minibüs şoförü, Harbiye istikametine doğru ilerlediği sırada aldığı kokuyla araçtan indi. Otomobil saniyeler içinde alev alev yandı. Yanında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Vatandaşlar sabah saatlerinde güne korkuyla başladı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim tünel çıkışında yangın yaşandı.

Harbiye istikametinde seyir halinde olan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANGINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Sürücünün aracı sağa çekerek öğrencileri tahliye etmesinin ardından minibüs alev alev yandı. Yangın tüpüyle yangına müdahele etmek istese de çabaları sonuç vermedi.

Öğrencileri tahliye eden servis şoförü "Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.





ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Taksim tüneli trafiğe kapatılırken ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Taksim'de seyir halindeki servis minibüsü alevlere teslim oldu VİDEO

"2 DEFA PATLAMA OLDU"

Yangını gören vatandaş, "Servis aracı yanıyordu. O sırada itfaiye ekipleri geldi. Bir anda alev aldı. Müdahale sırasında iki defa patlama oldu. Yaralı yoktu" dedi.

"ÇOCUKLARA PANİK YAPMAYIN DEDİM"

Minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman "Tünelden çıkarken araba bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracım alev aldı. Önce korktum ama çocuklara dedim panik yapmayın.

Hepsi arabadan düzgün bir şekilde indi. Ama bir anda duman çoğalmaya başlayınca ben korkmaya başladım. Çocuklara bir şey olacak diye. Ondan sonra çok şükür arabadan indirdim. Mala geldi ama cana gelmedi kimse de bir şey yok. Çok şükür" dedi.







