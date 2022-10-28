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    Taksim’de skuter denetimi yapıldı

    Ekipler kaldırım ve yaya geçidini işgal eden skuter kullanıcılarını tek tek durdurarak 427’şer TL para cezası uyguladı.
    • 28.10.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:37
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    Taksim’de skuter denetimi yapıldı

    Yurt genelinde skuter kullanımına yönelik denetimler sürüyor.

    Koronavirüs pandemisinde kullanımı yaygınlaşan elektrikli skuterlar, son günlerde tehlikeli görüntülerle gündem oluyor.

    Birçok ölüme yol açan tedbirsiz kullanım, denetimlerin sıklaşmasına neden oldu.

    Tek tek denetlendiler

    Son olarak İstanbul'un Beoğlu ilçesinde insan kalabalığının yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturuldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, yasak olmasına rağmen kaldırımda skuter kullanan kişileri tek tek durdurdu.

    Taksim’de skuter denetimi yapıldı ViDEO

    Taksim’de skuter denetimi yapıldı #1

    Cezadan kaçamadılar

    Kaldırımı ve yaya yollarını işgal eden şahıslara 427’şer TL para cezası uygulandı.

    İHA'nın aktarımına göre; birçok kullanıcı, yasaktan haberleri olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.

    Taksim’de skuter denetimi yapıldı #2

    Taksim’de skuter denetimi yapıldı #3

    Taksim’de skuter denetimi yapıldı #4


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