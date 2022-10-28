Ekipler kaldırım ve yaya geçidini işgal eden skuter kullanıcılarını tek tek durdurarak 427’şer TL para cezası uyguladı.

Yurt genelinde skuter kullanımına yönelik denetimler sürüyor.

Koronavirüs pandemisinde kullanımı yaygınlaşan elektrikli skuterlar, son günlerde tehlikeli görüntülerle gündem oluyor.

Birçok ölüme yol açan tedbirsiz kullanım, denetimlerin sıklaşmasına neden oldu.

Tek tek denetlendiler

Son olarak İstanbul'un Beoğlu ilçesinde insan kalabalığının yoğun olduğu Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, yasak olmasına rağmen kaldırımda skuter kullanan kişileri tek tek durdurdu.

Taksim’de skuter denetimi yapıldı ViDEO

Cezadan kaçamadılar

Kaldırımı ve yaya yollarını işgal eden şahıslara 427’şer TL para cezası uygulandı.

İHA'nın aktarımına göre; birçok kullanıcı, yasaktan haberleri olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.