Taksim'de taksilere trafik denetimi! Aracında muşta bulunan taksiciye gözaltı İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimler esnasında aracında muşta bulunduğu belirlenen bir taksi şoförü gözaltına alınırken taksi ise bağlanarak otoparka çekildi.

İHA

İstanbul'un bitmeyen sorunları arasında ulaşım yerini korumaya devam ediyor.

Bir yere gitmek isteyen vatandaşlar için ulaşım çileye dönüşüyor.

Trafiğin yanı sıra ticari taksileri kullanmak isteyen vatandaşlar, yolda kalmaktan ve alınmamaktan şikayetlerini sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, bu kapsamda Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimde sürücülerin belgeleri, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve taksimetreler tek tek kontrol edildi.

Para cezası kesildi

Bir taksi şoförüne, evrak eksikliğinden ve aracında fazla aksesuar bulundurmasından dolayı 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Aracında muşta bulunan diğer bir taksi şoförüne ise 872 TL para cezası kesildi.

Taksici gözaltına alındı

Öte yandan aracında muşta bulunduran taksici, gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.