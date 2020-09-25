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    Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar

    Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar

    Tanımadığı erkeklerin ellerini tutan ve o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan iki genç kız, tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 13:26
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    TikTok üzerinden paylaşım yapan Elisa Durulay ve arkadaşı, yayınladıkları video ile tartışmalara neden oldu.

    Taksim'de dolaşan iki genç kız, tanımadıkları erkeklerin yanlarına gidip ellerini tuttu. O anlara maruz kalan erkekler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

    İşte o anlar...

    Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar

    Taksim de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar #1

    Taksim de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar #2

    Taksim de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar #3

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