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- Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar
Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar
Tanımadığı erkeklerin ellerini tutan ve o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan iki genç kız, tepki topladı.
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 13:26
- Güncelleme : 25.09.2020 - 13:26
TikTok üzerinden paylaşım yapan Elisa Durulay ve arkadaşı, yayınladıkları video ile tartışmalara neden oldu.
Taksim'de dolaşan iki genç kız, tanımadıkları erkeklerin yanlarına gidip ellerini tuttu. O anlara maruz kalan erkekler ise neye uğradıklarını şaşırdı.
İşte o anlar...
Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar