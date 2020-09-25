Tanımadığı erkeklerin ellerini tutan ve o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan iki genç kız, tepki topladı.

TikTok üzerinden paylaşım yapan Elisa Durulay ve arkadaşı, yayınladıkları video ile tartışmalara neden oldu.

Taksim'de dolaşan iki genç kız, tanımadıkları erkeklerin yanlarına gidip ellerini tuttu. O anlara maruz kalan erkekler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

İşte o anlar...

Taksim'de tanımadığı erkeklerin elini tutan kızlar