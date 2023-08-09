Taksim’de taşkınlık yapan taksici gözaltına alındı Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yapıp tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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DHA

Türkiye'de özellikle İstanbul'da taksi çilesi bitmiyor...

Son yıllarda taksi bulmak imkansız bir hale gelirken, taksicilerin yolculara olan davranışları ise sık sık eleştiriliyor.

Turistler dahil olmak üzere yolculara oldukça kötü davranan taksiciler, her gün yeni bir skandala imza atıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Plakası bildirildi

Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi.

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

"Bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım"

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Trafikten men edildi

Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.