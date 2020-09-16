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- Taksim'de telefon hırsızlığı kamerada
Taksim'de telefon hırsızlığı kamerada
Taksim’de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız kameralara yansıdı.
- İHA
- 16.09.2020 - 09:21
- Güncelleme : 16.09.2020 - 09:21
Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki bir döviz bürosu önünde meydana gelen olayda, turist çift paralarını TL’ye çevirmek için döviz bürosuna geldi.
Eşi büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı.
UYGUN ANI KOVALADI
Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı beklemeye koyuldu.
Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çalarak uzaklaştı.
Taksim’de bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı ViDEO