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    Taksim'de telefon hırsızlığı kamerada

    Taksim’de döviz bürosuna gelen turist çiftin bebek arabasındaki telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 09:21
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 09:21
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    Taksim'de telefon hırsızlığı kamerada

    Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki bir döviz bürosu önünde meydana gelen olayda, turist çift paralarını TL’ye çevirmek için döviz bürosuna geldi.

    Eşi büroda işlemleri hallettiği sırada kadın da bebek arabasında uyuyan bebeğiyle birlikte beklemeye başladı.

    UYGUN ANI KOVALADI

    Bu sırada kadının arkasından yaklaşan hırsız uygun bir anı beklemeye koyuldu.

    Kadının bir anlığına kafasını eşine çevirmesini fırsat bilen hırsız bebek arabasındaki telefonu çalarak uzaklaştı.

    Taksim’de bebek arabasındaki telefonu kaşla göz arasında çaldı ViDEO

    Taksim de telefon hırsızlığı kamerada #1

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