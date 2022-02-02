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    Taksim'de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada

    Meydanda iki kişi arasında çıkan tartışma giderek çığırından çıktı. Boksör olduğu söylenen kişi, tartıştığı trans bireyi öldüresiye dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 12:14
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    Taksim'de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada

    Taksim Meydanı'nda 29 Ocak günü yaşanan olayda, gece yarısı bir boksör ve trans birey arasında tartışma çıktı.

    SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

    Giderek alevlenen tartışma sonrasında karşılıklı küfürleşmeler yükselirken, sinirlerine hakim olamayan boksör, trans bireye tekme tokat saldırdı.

    Çevredeki vatandaşlar ise araya girerek öfkeli kişiyi güçlükle sakinleştirdi ve kavgayı ayırdı.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Yaşanan tartışma ve trans bireyin darbedildiği anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli kişinin trans bireyi darbettiği ve ardından araya girenler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

    Taksim'de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada VİDEO

    Taksim de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada #1

    Taksim de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada #2

    Taksim de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada #3

    Taksim de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada #4

    Taksim de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada #5


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