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Taksim'de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada

Taksim'de trans bireyin tekme tokat darbedildiği anlar kamerada

Meydanda iki kişi arasında çıkan tartışma giderek çığırından çıktı. Boksör olduğu söylenen kişi, tartıştığı trans bireyi öldüresiye dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı.