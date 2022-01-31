Farklı noktalarda yaşayan gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansırken, vatandaşların müdahale ettiği kavgalara karışanlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim ve çevresinde gruplar, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bir grup genç kız ve erkeğin kavga ettiği görüldü.

TAKSİM'DE SOKAK ORTASINDA YAŞANAN KAVGALAR

Ardından, günün ilerleyen saatlerinde de yine aynı civarda farklı kişiler birbirleriyle kavga etti.

İstiklal Caddesi üzerinde ise güpegündüz sokak ortasında birbirine şiddet uygulamaktan çekinmeyen gençlere, çevredeki vatandaşlar duyarsız kalamadı ve müdahale edip ayırdı.

Taksim'de yaşanan kavgalar kamerada VİDEO



KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI

Yine Sıraselviler Caddesi üzerinde gerçekleşen bir başka kavga ise çevredeki vatandaşların ve bekçilerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle ayrılabildi.

Yaşanan kavgalara karışan taraflar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.