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    Taksim'deki bombalı saldırıda adı geçen biri daha tutuklandı

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında teröristlerin yurt dışına kaçmasını sağlayan ve saldırının kilit isimlerinden biri olan Hüseyin Güneş güvenlik güçlerinden kaçamadı.
    • 18.11.2022 - 14:03
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    Taksim'deki bombalı saldırıda adı geçen biri daha tutuklandı

    İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştiren bölücü terör örgütü çözülmeye başladı.

    Megakentin en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da terör eylemi gerçekleşti.

    Hain saldırıda 3 aileden 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı.

    Olaya ilişkin başlatılan soruşturma başarıyla sürüyor.

    Yurt dışına kaçmasını sağlayan şüpheli yakalandı

    Terör eyleminde adı geçenler tek tek yakayı ele verirken, saldırının kilit isimleri arasında gösterilen firari terörist Bilal Hassan’ı Edirne’de karşılayan ve yurt dışına kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

    Güneş’in kimliğine, eylemde lojistik destek sağlayan Ammar Jarkas’ın ifadesinden ulaşıldığı belirtildi.

    Taksim deki bombalı saldırıda adı geçen biri daha tutuklandı #1

    Talimatı Ayn El-Aran'dan aldı

    Jarkas’ın ifadesindeki diğer detaylar da ortaya çıktı.

    İHA'nın aktarımına göre; saldırının faillerini kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Ayn El-Aran’daki terörist Halil Mence’den aldığını itiraf etti.

    "Bilal'i Hüseyin Güneş karşıladı"

    Jarkas ifadesinde, “Olay günü 12.00’de beni arayıp 'Bir kadın, bir erkek alınacak' dediler. Ben Halil Mence’nin söylediği gibi Bağcılar’a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence’yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4’e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu, onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne’ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum, 'Bilal' dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal’i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler.

    Bilal’i Hüseyin Güneş’e bıraktım. Hüseyin, Bilal’i aldı. Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’i gördüm. Kardeşime 'Bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz.” dedi.

    Tutuklandı

    Edirne’de firari teröristi karşılayan Güneş’in de emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

    Taksim deki bombalı saldırıda adı geçen biri daha tutuklandı #2

    Taksim deki bombalı saldırıda adı geçen biri daha tutuklandı #3


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