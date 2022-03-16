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    Taksim'deki denetimde taksicilere para cezası

    Trafik polisi ekiplerince ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde eksik belgeleri bulunan ve kural ihlali yapan 26 sürücüye toplam 14 bin 337 lira kesildi.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 15:21
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    Taksim'deki denetimde taksicilere para cezası

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı’nda kurdukları kontrol noktasında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.

    26 SÜRÜCÜYE TOPLAM 14 BİN 337 LİRA CEZA

    Yapılan denetimlerde 21 sürücüye levha ve işaretlere uymamaktan 4 bin 116 lira, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira, belediyeye ait ruhsatı olmadığından bir sürücüye bin 823 lira, sigortası olmayan sürücüye 196 lira ve uyarıları dikkate almayan 2 sürücüye ise 854 lira olmak üzere toplamda 26 sürücüye 14 bin 337 lira para cezası kesildi ve iki araç da bağlanarak trafikten men edildi.

    Taksim deki denetimde taksicilere para cezası #1

    Taksim deki denetimde taksicilere para cezası #2

    Taksim deki denetimde taksicilere para cezası #3


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