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    Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı

    Trafik uygulaması sırasında kurallara uymadan sigara kullandığı, fazla yolcu aldığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen taksi sürücülerine polisler tarafından ceza yazıldı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 11:14
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    Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de ticari araç sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

    Uygulamada trafik kurallarına uymayan sürücülere ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

    KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA

    Taksim’deki uygulamada ise 4 kişiye emniyet kemeri takmamaktan 576 TL, 2 kişiye sigaradan 288 TL, 1 sürücüye de fazla yolcu almaktan 113 TL ceza kesildi. Cezai işlem yapılan sürücülerinden bazılarının da sitem ettiği görüldü.

    Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı ViDEO

    Taksim deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı #1

    Taksim deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı #2

    Taksim deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı #3

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