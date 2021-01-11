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    Taksim'deki maske takmayan turistlere ceza

    Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, maske takmayan ve sigara içen turistlere ceza yazdı.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 12:05
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    Taksim'deki maske takmayan turistlere ceza

    Hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İstanbul Taksim Meydanı'nda denetim noktaları oluşturuldu.

    Denetim noktasına gelen İranlı iki turistten birisinin, maskesiz olduğu görüldü.

    Görevlilerin uyarısı üzerine turist, maskesini cebinden çıkararak takmaya çalıştı.

    TURİSTE MASKE CEZASI

    Turiste, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 900 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı.

    Taksimdeki maskesiz turistlere ceza -1

    KAMERADAN SAKLANDI

    İranlı turist, bu sırada elindeki şeffaf şemsiye ile gazetecilerin kendisini görüntülenmesini engellemeye çalıştı.

    Taksimdeki maskesiz turistlere ceza -3

    DENETİM NOKTASINA SİGARASI İLE GELDİ

    Taksim'deki denetim noktasına gelen Faslı iki kadın turistten birisinin, maskesini çıkararak elinde sigara olduğu görüldü.

    Bu kadına da maske takmamak ve İstanbul Valiliği'nce sigara içilmesi yasak alanlardan biri olarak ilan edilen Taksim'de sigara içtiği gerekçesiyle 900'er TL olmak üzere toplam 1800 TL ceza kesilmesi için tutanak hazırlandı.

    Taksimdeki maskesiz turistlere ceza -4

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