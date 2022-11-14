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    Taksim'deki patlamada yaralanan genç: Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 27 yaşındaki genç, "Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik" dedi.
    • 14.11.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:19
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    Taksim'deki patlamada yaralanan genç: Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.

    Dün saat 16.20 sıralarında yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır, 81 kişi de yaralandı.

    Terörist yakalandı

    Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada kadın terörist, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

    DHA'nın aktarımına göre; saldırıda yaralananların bir kısmı da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    "Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik"

    Patlamada yaralanan 27 yaşındaki Ahmet Mert ise kargaşayla kaçtığını, kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

    Korku dolu anları anlatan Mert, "Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik." dedi.

    Taksim'deki patlamada yaralanan genç: Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik VİDEO

    Taksim deki patlamada yaralanan genç: Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik #1

    Taksim deki patlamada yaralanan genç: Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik #2


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