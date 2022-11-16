Pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin, Taksim’deki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un göbeğini kana buladı.

Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde TNT patlatan terörist, saldırıdan 10 saat sonra yakalandı.

6 canımız yitip, gitti

Hain saldırıda 4'ü olay yeri olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Yaralıların 61'i taburcu oldu, 6'sı hala yoğun bakımda...

Eğitimi Suriye'de aldı

Kanlı eylem emrini Afrin’den aldığını itiraf eden teröistin, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki kadın teröristleri eğitmek için kurduğu sözde akademiden eğitim aldığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hala ifadesi alınan teröristin patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Teröristin dakika dakika neler yaptığı ortaya çıktı

Suriyeli teröristin Taksim Meydanı'nda yürüdüğü, bir kafenin önünden geçtiği, bir mağazanın önündeki banklara oturduğu, sırt çantasını banka bırakarak kalktığı ve meydan istikametine doğru yürüğüdü, patlama sonrası koşarak uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin görüntüleri VİDEO