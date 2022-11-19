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    Taksim'deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi

    İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin yapılan incelemelerde, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bulgulara ulaştı.
    • 19.11.2022 - 12:46
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    Taksim'deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bombalı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü düzenlenen hain terör eyleminde 3 ailedne 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

    Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada bombayı bırakan Suriye uyruklu kadın terörist kısa sürede yakalandı.

    Ardından eylemi planlayan örgüt de çözülmeye başladı.

    TNT olduğu belirlendi

    Emniyet Genel Müdürlüğü de hain saldırı sonrası araştırmalarını genişletti ve saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğu tespit edildi.

    Öte yandan Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #1

    Olta kurşunuyla güçlendirildi

    Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirlendi.

    Ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.

    DHA'nın aktarımına göre; fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #2

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #3

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #4

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #5


    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #6

    Taksim deki terör saldırısında patlayıcı olta kurşunuyla güçlendirildi #7


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