Petrol
82.4
0.24%
Euro
19.8762
0.31%
Dolar
18.6691
0.05%
Altın
1.089
0.08%
Borsa
5467
0.00%
Bitcoin
318.372
-0.26%
BTXN Coin
7.12
-4.81%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Taksim'deki tramvay atölyesinde iki işçi mahsur kaldı

    Atölye çalışanları, kapı kolunun kırılması ile içeride kalırken, olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • 22.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim'deki tramvay atölyesinde iki işçi mahsur kaldı

    Beyoğlu Taksim’de nostaljik tramvay atölyesinde panik anları yaşand.

    Atölyede çalışan iki güvenlik görevlisi, kapı kolunun kırılması nedeniyle sabah saat 07.00 sıralarında mahsur kaldı.

    İtfaiye müdahale etti

    Kapıyı açamayan görevliler, itfaiyeden yardım istedi.

    İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencere camından içeri girerek kapıyı açtı.

    Kapının açılmasıyla görevliler içeri girdi.

    Taksim deki tramvay atölyesinde iki işçi mahsur kaldı #1


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı
    3. Sayfa

    Pendik'te kaza: Otomobil ve kamyonet çarpıştı

    MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
    Gündem

    MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

    Görüş Bildir