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- Taksim'deki tramvay atölyesinde iki işçi mahsur kaldı
Taksim'deki tramvay atölyesinde iki işçi mahsur kaldı
Atölye çalışanları, kapı kolunun kırılması ile içeride kalırken, olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.
- 22.12.2022 - 09:25
- Güncelleme : 22.12.2022 - 09:27
Beyoğlu Taksim’de nostaljik tramvay atölyesinde panik anları yaşand.
Atölyede çalışan iki güvenlik görevlisi, kapı kolunun kırılması nedeniyle sabah saat 07.00 sıralarında mahsur kaldı.
İtfaiye müdahale etti
Kapıyı açamayan görevliler, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencere camından içeri girerek kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla görevliler içeri girdi.