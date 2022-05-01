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    Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ellerinde dövizlerle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:11
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    Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

    İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Harbiye'de ara sokaklardan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

    Sloganlarla geldiler

    Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Gözaltına alındılar

    Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.

    Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı ViDEO

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #1

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #2

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #3

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #4

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #5

    Taksim e yürümek isteyen gruplara gözaltı #6


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