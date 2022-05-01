1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle ellerinde dövizlerle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Harbiye'de ara sokaklardan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Sloganlarla geldiler

Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alındılar

Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı ViDEO





















