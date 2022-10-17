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    Talihsiz motorcuya aynı teker 2 kez çarptı

    Trafikte ilerlerken kamyon tekerinin çarptığı motosikletli, kendini yerde buldu. Toparlanıp motosikletine binen sürücü, tam yola koyulacakken aynı teker ikinci kez çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 17.10.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:06
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    Talihsiz motorcuya aynı teker 2 kez çarptı

    İlginç kazanın adresi Çin...

    Trafiğin yoğun olduğu bir yolda motosikletiyle seyir halinde olan sürücüye, arkasından gelen bir kamyon tekeri sert bir şekilde çarptı.

    Talihsiz adam tekerin çarpmasıyla sarsılırken, kısa süre sonra toparlandı ve motosikletine binmeye çalıştı.

    Teker ikinci kez çarptı

    Ancak teker, o sürücüye bir türlü rahat vermedi.

    Teker, bir süre yuvarlandıktan sonra dönüp yine aynı sürücüye çarptı.

    Sürücü, başında kask olduğu için ikinci kazadan da yara almadan kurtuldu.

    Güldüren kaza, sosyal medyada da gündem oldu.

    Motorcuya aynı teker iki defa çarptı


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