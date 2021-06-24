Tarihi Kars Cezaevi kaderine terk edildi

Çarlık Rusyası döneminde cezaevi olarak kullanılan ve Stalin’in yakın arkadaşı ve kayınpederi Sergey Alliluyev’nde yattığı tarihi cezaevi, her geçen gün biraz daha yıkılarak harabeye dönüyor.

Kars’ta ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi ünlü Bolşeviklerin bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı cezaevi, boşaltıldıktan kısa süre yıkılmaya başladı.

YIKILMAYA YÜZ TUTTU

İçler acısı durumda bulunan Tarihi Kars Cezaevi, talan olmuş vaziyette bulunuyor.

Kimliği belirsiz kişilerin mekanı olan tarihi cezaevinin kapı, pencereleri kırılırken, duvarları da yıkılmaya yüz tuttu.

Hasar gören cezaevi yetkililerden ilgi bekliyor. Mahalle sakinleri ise cezaevinin bir an evvel koruma altına alınmasını istiyor.

"MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN"

Çarlık Rusya döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanın hem değerlendirileceğini hem de koruma altına alınacağını kaydetti.

STALİN'İN KAYINPEDERİ DE BURADA KALDI

Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev’in Sovyet Lider Stalin’in kayınpederi olduğunu ve Kars Cezaevi'nde 1905 yılında yattığına dikkat çeken vatandaşlar, “Kars Cezaevi’nin tarihi Çarlık Rus dönemine dayanıyor. Stalin’in, Sosvyet Lideri Stalin’in kayınpederi Kars Cezaevi’nde kalmış. Geçmiş tarihi tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müze haline getirebiliriz. Veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı bunu daha farklı kullanabiliriz. Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması Kars’a bir katkı sağlamış olur.” dedi.











