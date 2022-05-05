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    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya'da takla attı: 12 yaralı

    Kütahya'ya seyir halindeyken önüne köpek çıkan minibüs şoförü, ani manevra yapması sonucu kontrolü kaybetti. Takla atıp şarampole uçan minibüsteki 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 05.05.2022 - 15:52
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    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya'da takla attı: 12 yaralı

    Şanlıurfa’dan Kütahya’ya tarım işçilerini taşıyan 27 AHC 322 plakalı minibüs, Konya'nın Ereğli ilçesinde kaza yaptı.

    Minibüs sürücüsü 26 yaşındaki İsa Arslan, seyir halindeyken önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

    Ani manevra sonucu kontrolden çıkıp takla attı

    DHA'nın aktarımına göre, kontrolü kaybedilen minibüs, takla atarak şarampole devrildi.

    Korkunç kazada sürücü dahil toplam 12 kişi yaralanırken, olay yerine ihbarla gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya da takla attı: 12 yaralı #1

    Yaralılar tedavi altında

    Müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya da takla attı: 12 yaralı #2

    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya da takla attı: 12 yaralı #3

    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya da takla attı: 12 yaralı #4

    Tarım işçisi taşıyan minibüs Konya da takla attı: 12 yaralı #5


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