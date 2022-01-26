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    Tarsus'ta tırda yangın çıktı: 1 ölü

    Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada tır şoförü yanarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 00:13
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    Tarsus'ta tırda yangın çıktı: 1 ölü

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde, M.Ç. idaresindeki transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek refüje çarparak durabildi.

    Arkadan seyir eden V.Ş.’nin kullandığı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı.

    TIRDA ÇIKAN YANGINDA SIKIŞTI, YANARAK CAN VERDİ

    Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay’ın kullandığı tır kamyona çarptı. 3 aracın karıştığı kazada tırda yangın çıkmaya başladı. Tırın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför can verdi.

    Olay yerine 112, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Tarsus ta tırda yangın çıktı: 1 ölü #1

    Tarsus ta tırda yangın çıktı: 1 ölü #2

    Tarsus ta tırda yangın çıktı: 1 ölü #3

    Tarsus ta tırda yangın çıktı: 1 ölü #4


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