Çanakkale'de tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü: Ağabey tutuklandı Biga ilçesinde 25 yaşındaki Furkan P., tartıştığı kardeşi 19 yaşındaki Birkan P.’yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

DHA

Çanakkale'de Biga ilçesi İstiklal Caddesi'nde Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti.

Göğüs bölgesinden bıçakladı

Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.’yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı.

Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi’nde kurtarılmadı.

Gözaltına alındı

Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)