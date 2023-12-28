Çanakkale'de tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü: Ağabey tutuklandı

DHA
Çanakkale'de Biga ilçesi İstiklal Caddesi'nde Birkan P. ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma yakındaki restoranda da devam etti.
Göğüs bölgesinden bıçakladı
Furkan P. yanında getirdiği bıçakla, kardeşi Birkan P.’yi sağ ve sol göğsünden bıçakladı.
Yaralanan Birkan P., ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi’nde kurtarılmadı.
Gözaltına alındı
Olayın ardından Furkan P. ise gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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