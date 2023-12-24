Tatil hazırlıkları tamam: Erciyes'te yılbaşı rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları tamamlanırken, oteller ise dolmaya başladı.

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İHA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes, yılbaşına hazırlanıyor.

Erciyes'te yılbaşına girmek isteyenler ise otelleri doldurmaya başladı.

Yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, şimdiden gidenler ise kayak yaparak keyif sürüyor.

Yılbaşında Erciyes'te olmak isteyenler rezervasyonları halletti

Yılbaşında ailesiyle tatil yapmak isteyenler, soluğu Erciyes'te alacak. Temiz havada karın tatilini çıkarmak isteyenler, otellerde yerini aldı.

Bu sene yoğun geçecek olan Erciyes'te kayakseverler için keyifli etkinlikler hazırlanmaya başlandı.

Gaziantep'ten Erciyes'e gelen Ümit Yeniekinci ise kayakseverleri Erciyes'e davet ederek; "Sıkı hazırlansınlar, bu sezon yoğun geçecek" mesajı verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)