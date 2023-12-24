İHA
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes, yılbaşına hazırlanıyor.
Erciyes'te yılbaşına girmek isteyenler ise otelleri doldurmaya başladı.
Yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, şimdiden gidenler ise kayak yaparak keyif sürüyor.
Yılbaşında Erciyes'te olmak isteyenler rezervasyonları halletti
Yılbaşında ailesiyle tatil yapmak isteyenler, soluğu Erciyes'te alacak. Temiz havada karın tatilini çıkarmak isteyenler, otellerde yerini aldı.
Bu sene yoğun geçecek olan Erciyes'te kayakseverler için keyifli etkinlikler hazırlanmaya başlandı.
Gaziantep'ten Erciyes'e gelen Ümit Yeniekinci ise kayakseverleri Erciyes'e davet ederek; "Sıkı hazırlansınlar, bu sezon yoğun geçecek" mesajı verdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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