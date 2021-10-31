Üç günlük tatili fırsat bilenler, soluğu doğayla iç içe tatilde aldı. Abant'taki oteller, yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Bolu'nun ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiliyle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ziyaretçiler nedeniyle Abant Tabiat Parkı'ndaki iki otel, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

ABANT'TA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Hem tatil için gelenler hem de günübirlik ziyaretçiler nedeniyle Abant'ta yoğunluk oluştu.

Ziyaretçiler, aşırı yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Tatilciler, Abant'ta yoğunluk oluşturdu ViDEO

SONBAHARIN GÜZELLİKLERİNİ GÖRDÜLER

Sonbaharın güzelliklerini görme fırsatı bulan ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklet, fayton ve ata bindi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tatilciler, bol hatıra fotoğrafı çektirerek güneşli havanın tadını çıkardı. Renk cümbüşünün yaşandığı Abant Tabiat Parkı, drone ile de görüntülendi.