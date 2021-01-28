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- Tatvan’da 41 kaçak göçmen yakalandı
Tatvan’da 41 kaçak göçmen yakalandı
Polisin yaptığı devriyle görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen kaçak göçmenler, Van İl Göç İdaresine gönderildi.
- DHA
- 28.01.2021 - 08:30
Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin devriye görevi sırasında ilçe girişinde yurda yasa dışı yollarda sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.
VAN İL GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
İşlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmenler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi.