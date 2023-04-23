TCG Anadolu'nun Boğaz'dan geçişine yunuslar eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak Karadeniz'e doğru ilerleyen TCG Anadolu gemisinin geçişi esnasında yunuslar adeta gösteri gerçekleştirdi.

DHA

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçerek halkı selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “Avara" komutunun ardından Sarayburnu limanından ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 pare top atışı ve çımariva ile selamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla helikopterlerin de eşlik ettiği Boğaz geçişi sırasında renkli görüntüler de yaşandı.

Diğer gemiler tarafından çalınan düdüklerle selamlanan TCG Anadolu, Boğaz'ın iki yakasında toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.

Yunuslar eşlik etti

TGG Anadolu'ya, İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunusların eşlik ettiği anlar da görüntülendi. Bakan Hulusi Akar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini TCG Anadolu gemisindeki askerlere telsizle dinletiği görüldü.