Tecavüzden tutuklanan Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklanması...

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından tutuklanan Ahmet Deniz Atabay kimdir? Tutuklu Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın biyografisi

Aydın iline bağlı Didim ilçesinin belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, tecavüz iddiaları ile gündeme geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın hakkında açılan tecavüz soruşturmasının ardından, vatandaşlar 'Ahmet Deniz Atabay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz iddiaları doğru mu? Ahmet Deniz Atabay tutuklandı mı?' sorularının cevabını araştırdı.

Peki, Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay nereli, kaç yaşında?

AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümü ve sonrasında Fransızca eğitimini Fransa'da bitirdi.

Türkiye'ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 1989 yılında Didim'e yerleşti. Yaptığı 2 otel inşaası ile birlikte Didim'de turizm sektörüne başarılı bir giriş yaptı.

4 dönem boyunca 'Didim Turizm Derneği Başkanlığı'nı yürüten Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bu süre zarfında 'Didim Rotary Kulübü' ve 'Didim Yelken Kulübü' kuruculuğu olmak üzere Didim'de turizm adına pek çok değerli projeye imza attı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kez daha Didim Belediye Başkanı seçildi ve 6 yıldır bu görevi sürdürüyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY'IN TECAVÜZ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI MI?

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında açılan tecavüz soruşturmasının sonucunun ne olduğu ise merak konusu oldu. İşte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında açılan tecavüz soruşturmasının sonucu...

Sosyal medyada ve bazı gazetelerde, Aydın’ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın kendisinden iş isteyen kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddiaları yer almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

İçişleri Bakanlığı’nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.

Didim Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay ise hakkında çıkan iddialara tepki göstermişti.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Deniz Atabay, eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar suçlamalara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi olmuştu.

İDDİALAR

Sosyal medya yer alan, kimliği açıklanmayan kadının iddiaları şöyle:

“İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, ‘Rahat bir ortamda konuşalım’ diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utandım, şikâyetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikâyetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Artık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum.”

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY TUTUKLANDI MI?

İş isteyen kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandı. Atabay, görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü.

