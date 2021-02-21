Tedavi için Türkiye'ye gelen öğretmene gözlükçü şoku

Beylikdüzü'nde 8 bin 500 liralık gözlük için 2 bin lira kapora bırakan Selim Lale, gözlüğü almaktan vazgeçince hem kaporasından oldu hem de ödemenin kalanı istendi.

Belçika’da öğretmenlik yapan Selim Lale, göz tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye giden Lale, daha önce de alışveriş yaptığı gözlükçüye gitti.

GÖZLÜKÇÜ 22 BİN LİRA İSTEDİ, PAZARLIKLA 8 BİN LİRAYA DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre gözlükçü, kendisine istediği gözlük camlarının yaklaşık 22 bin lira tuttuğunu ve kendisiyle samimiyeti olduğu için 8 bin 500 liraya verebileceğini söyledi.

2 BİN TL KAPORA BIRAKTI

Lale, gözlük için 2 bin lira kapora bıraktıktan sonra araştırma yaptı ve gözlük camlarının pahalı olduğunu da düşündüğü için vazgeçti.

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİ, PARASINI ALAMADI

Camları satın aldığı gözlükçüyle alışverişten 2 saat sonra konuşan Lale’ye iddiaya göre siparişin verildiği gerekçesiyle kaparo iadesinin mümkün olmadığı söylenerek, alışverişin geri kalan kısmı olan 6 bin 500 liranın da yatırılması gerektiği söylendi.

Gözlükçüde beklediğinin çok üstünde fiyatlar çıktığı için satıcıdan düşünmek için zaman istediğini söyleyen Lale, “22 bin lira tutuyor dedi gözlükçü ilk başta. Gözlüğün mavi ışık özelliği var, bir de gün ışığına çıktığımızda güneş gözlüğü olduğunu söyledi. Daha sonra tekrar doktora gittim, 1 saat önce bana gözümün çok bozuk olduğunu söyleyen doktor hasarın olmadığını söyledi.” dedi.

"KAPORADAN VAZGEÇTİM, KALAN PARAYI DA İSTEDİLER"

Sipariş verdikten 2 saat sonra gözlükçüyü sipariş iptali için aradığını ve ulaşamayınca mesaj gönderdiğini belirten Lale, şöyle devam etti:

“Kendisine mesaj attım, daha ucuz bir gözlük istediğimi söyledim ama onlar bana siparişten caymanın mümkün olmadığını belirtti. Delil olsun diye mail adresine de mail gönderdim alışverişten vazgeçtiğimi ifade etmek için. Onlar ise bana bir takım kanunları esas alarak bu alışverişten vazgeçemeyeceğimi söylediler. Kaporadan vazgeçtim, kalan miktar olan 6 bin 500 lirayı da ödemem gerektiğini ifade ettiler.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Gerekli yerlere başvurdum, onlara da söyledim bu sıkıntı büyümesin diye. Onlar da gerekli hukuki işlemi başlatabileceğimi söyledi. Kendilerinin bu parayı bana geri vermeyeceklerini söylediler. Biz ülkesini, vatanını seven insanlar olarak kendi vatanımızdaki insanlara güvenemezsek bizim dışarıdaki yerlerden şikayet etme hakkımız yoktur. Evvela bizim yaşadığımız bölgeden emin olmamız gerekir ki başka yerlerden şikayetçi olalım. Önce kendimizi düzeltmemiz gerekir.”