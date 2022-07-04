Tekirdağ'da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı

Silivri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı.

Saat 01.00 sıralarında Tekirdağ'ın Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Çevik kuvvet, güvenlik önlemi aldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

4'ü ağır 9 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4'ü ağır 9 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.