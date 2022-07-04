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    Tekirdağ'da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı

    Silivri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı.
    • 04.07.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 08:20
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    Tekirdağ'da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı

    Saat 01.00 sıralarında Tekirdağ'ın Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    Çevik kuvvet, güvenlik önlemi aldı

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

    Tekirdağ da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı #1

    4'ü ağır 9 kişi yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4'ü ağır 9 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.

    Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Tekirdağ da iki ailenin silahlı kavgası: 9 yaralı #2


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