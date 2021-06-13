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    Tekirdağ' da kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı

    Seyir halinde kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyonun 100 metre sonra durabildiği kazada, üst geçit hasar gördü.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 15:56
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    Tekirdağ' da kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Murat Öbekçi'nin kullandığı 17 ABJ 838 plakalı kamyonun açık kalan damperi dün öğle saatlerinde Ahievren Mahallesi yakınlarında karayolu üzerindeki üst geçide darptı.

    Damperi ayrılan  kamyon yaklaşık 100 metre sonra durabilirken, damper ve çarptığı üst geçitte hasar meydana geldi.

    YOL ULAŞIMA KAPATILDI

    Kazanın ardından bölgeye giden trafik polisleri, karayoluna çift şeritli olarak ulaşıma kapatıp, trafiği geçici olarak Ahievren Mahallesi üzerinden yönlendirdi. Damperin kaldırılmasının ardından karayolu ulaşıma çaldı.

    Tekirdağ da kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı #1

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    Tekirdağ da kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı #6

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    Tekirdağ da kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı #9

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