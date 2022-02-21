Şarköy ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan depremin ardından, korku dolu anlara şahit olan vatandaş: "Dakikalardır içim titriyor" dedi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde gece saat 23.20 sularında 4.1 şiddetinde deprem yaşanmıştı.

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy’de yaşayan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen hala evlerine girmiyor.

"HAYATIMDA İLK KEZ BU KADAR ŞİDDETLİ DEPREM YAŞADIM"

Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı.

Tekirdağ depreminin ardından yaşanan anları vatandaş anlattı VİDEO







"DAKİKALARDIR İÇİM TİTRİYOR"

Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim"







