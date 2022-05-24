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Tekirdağ ve İstanbul'da fuhuş operasyonu
- 24.05.2022 - 17:35
- Güncelleme : 24.05.2022 - 17:46
Çorlu polisi, sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son olarak Tekirdağ ve İstanbul'da 18 adrese operasyon yapıldı.
20 şüpheliye gözaltı
Operasyonda 3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan ve 3 Türkiye uyruklu olmak üzere 12 kadın ile para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ş.Ö., A.K., M.Ö., U.D., G.K., F.S., H.K. ve F.A. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 6 mermi, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 lira, 100 dolar ile fuhuş için kullanılan 9 cep telefonu ile cinsel materyaller ele geçirildi.
Tekirdağ ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
Kadınlar sınır dışı edilecek
DHA'nın haberine göre yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şüphelilerin 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından soruşturması devam ediyor.