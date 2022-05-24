Polis ekiplerinin iki ilde düzenlediği operasyonlarda 12'si kadın, 20 kişi gözaltına alındı.

Çorlu polisi, sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Tekirdağ ve İstanbul'da 18 adrese operasyon yapıldı.

20 şüpheliye gözaltı

Operasyonda 3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan ve 3 Türkiye uyruklu olmak üzere 12 kadın ile para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ş.Ö., A.K., M.Ö., U.D., G.K., F.S., H.K. ve F.A. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 6 mermi, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 lira, 100 dolar ile fuhuş için kullanılan 9 cep telefonu ile cinsel materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

Kadınlar sınır dışı edilecek

DHA'nın haberine göre yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şüphelilerin 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından soruşturması devam ediyor.