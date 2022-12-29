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    Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Muratlı'da yapılan baskında yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • 29.12.2022 - 20:55
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 21:14
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    Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi

    Her yeni yıl öncesinde olduğu gibi bu yıl da sahte içki denetimleri arttı.

    Bu kapsamda Tekirdağ'da da yılbaşı öncesi polis ekipleri kaçak içkiye geçit vermiyor.

    İstihbarı çalışmalar neticesinde bir şüphelinin kaçak alkol ürünleri imal ettiği bilgisi üzerine sabah saatlerinde baskın için harekete geçen polis ekipleri, Fatih Mahallesi Öğretmenevleri Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve ikametin müştemilat kısmında arama yaptı.

    Tekirdağ'da 1 ton sahte içki ele geçirildi VİDEO

    660 litre şarap, yaklaşık 250 litre rakı

    İHA'nın haberine göre aramalarda; yaklaşık 660 litre şarap, yaklaşık 250 litre rakı, alkol kitleri ve alkol yapımında kullanılan düzenekleri ele geçirdi.

    Kaçak/sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

    Tekirdağ da 1 ton sahte içki ele geçirildi #1

    2 kişi hakkında işlem

    Olaya ilişkin gözaltına alınan Ş.K. ve kardeşi C.K. adlı şüpheliler ise, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

    Şüpheli şahıslar hakkında, 5607 SKM (İzinsiz Ticari Amaçla Üretilen, Bulundurulan Kaçak/Sahte Alkollü İçki) gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

    Diğer taraftan, yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve refahı için sahte/kaçak alkol ürünlerine yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

    Tekirdağ da 1 ton sahte içki ele geçirildi #2

    Tekirdağ da 1 ton sahte içki ele geçirildi #3


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