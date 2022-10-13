Petrol
92.83
0.41%
Euro
18.1025
0.45%
Dolar
18.5899
0.13%
Altın
1.002
0.33%
Borsa
3557
1.11%
Bitcoin
358.206
-0.61%
BTXN Coin
8.19
-2.84%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Tekirdağ'da 1 ton sahte şarap ele geçirildi

    Şarköy ilçesinde, polisin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi.
    • 13.10.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da 1 ton sahte şarap ele geçirildi

    Emniyet güçlerinin sahte içkiye yönelik operasyonları devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Şarköy Emniyet Müdürlüğü'nün içki kaçakçılığı, sahteciliğin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada, ilçede sahte şarap üretildiği belirlendi.

    1 ton sahte şarap ele geçirildi

    Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ton sahte şarap ele geçirildi.

    Polis, sahte içkilere el koyup, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

    Tekirdağ da 1 ton sahte şarap ele geçirildi #1

    Tekirdağ da 1 ton sahte şarap ele geçirildi #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Yaşam

    KARA YOLLARI SON DURUM I 13 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Kazakistan'da dostluk nişanı takdim edildi
    Dünya

    Kazakistan'da dostluk nişanı takdim edildi

    Görüş Bildir