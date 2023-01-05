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    Tekirdağ'da 10 gündür haber alınmayan adam evinde bulundu

    Yakınlarının 10 gündür haber alamadığı 40 yaşındaki adam, ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu. Cansız bedeni morga kaldırıldı.
    • 05.01.2023 - 17:34
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:46
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    Tekirdağ'da 10 gündür haber alınmayan adam evinde bulundu

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde kiralık kaldığı evde tek başına yaşayan 40 yaşındaki İsa Öztürk’ten, komşuları ve yakınları 10 gündür haber alamadı.

    Kaldığı evin kapısının çalınmasına rağmen Öztürk’ten cevap gelmemesi üzerine çilingir vasıtasıyla polis ve sağlık ekipleri içeri girdi.

    Sağlık ekipleri, İsa Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cenazesi morga kaldırıldı

    Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Öztürk’ün cenazesi, otopsi öncesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yalnız yaşıyordu

    İHA'nın haberine göre, iki çocuk babası İsa Öztürk’ün, bir süre önce eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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