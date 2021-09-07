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    Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

    Kapalı kasa minibüs ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmayı planlayan Suriyeli 12 göçmen, sınır dışı edilecek.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 13:44
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:52
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    Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine kapalı kasa minibüste arama yapıldı.

    12 GÖÇMEN YAKALANDI

    Suriye uyruklu M.D.'nin kullandığı minibüsten, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen çıktı.

    Sürücü M.D ile birlikte gözaltına alınan göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

    Tekirdağ da 12 kaçak göçmen yakalandı #1

    Tekirdağ da 12 kaçak göçmen yakalandı #2

    Tekirdağ da 12 kaçak göçmen yakalandı #3

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