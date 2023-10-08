Tekirdağ'da 12 tonluk alkol kaçakçılığı önlendi

İHA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkolün dışında 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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