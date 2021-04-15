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Tekirdağ'da 13 bin liralık sahte paranın sahibi 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'da 13 bin liralık sahte paranın sahibi 2 kişi yakalandı

Şüpheli bir aracın durdurulmasının ardından 2 kişinin üzerinden çıkan sahte 13 bin 600 liraya el koyuldu. Şahıslar da gözaltına alındı.