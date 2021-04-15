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- Tekirdağ'da 13 bin liralık sahte paranın sahibi 2 kişi yakalandı
Tekirdağ'da 13 bin liralık sahte paranın sahibi 2 kişi yakalandı
Şüpheli bir aracın durdurulmasının ardından 2 kişinin üzerinden çıkan sahte 13 bin 600 liraya el koyuldu. Şahıslar da gözaltına alındı.
- İHA
- 15.04.2021 - 11:00
Ülke genelinde suç ve suçlulara yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu Grup Amirliğince şüpheli araçta ve aracın içinde bulunan R.O. ve İ.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 600 TL sahte banknot ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.O. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.